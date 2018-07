Bei dieser Szenerie weiß man kaum, wo man zuerst hinschauen soll! Vor knapp drei Wochen sind Cardi B (25) und ihr Liebster Offset (26) zum ersten Mal Eltern geworden. Seit der Geburt ihrer Tochter Kulture Kiari hatte die Rapperin sich mit Fotos im Netz zurückgehalten und ihre Fans auch gespannt auf ein erstes After-Baby-Bild warten lassen. Damit ist nun Schluss: Stolz zeigt die ehemalige Stripperin sich zum ersten Mal seit der Begrüßung ihrer Mini-Maus – und neben ihrem scharfen Body präsentiert die "Bodak Yellow"-Interpretin zugleich die neuen Luxusautos von sich und Offset!

Was wohl für mehr Aufsehen sorgt – Cardis flacher Bauch oder die rasanten Karren im Hintergrund? Auf ihrem Instagram-Profil postete die 25-Jährige nun einen coolen Schnappschuss. Lässig lehnt die Brünette in einem hautengen Outfit an einem knallblauen Lamborghini Aventador, während ihr Liebster auf der Motorhaube einer grünen Version sitzt. Zu dem Bild schrieb die Beauty: "Gesegnet und beschenkt. Wir sind offizielle Lambo-Besitzer!"

Cardis Follower freuen sich aber besonders über den Anblick von Cardis After-Baby-Body. "Du siehst wirklich nicht aus, als hättest du gerade ein Kind bekommen. Das Muttersein steht dir!" und "Du siehst bombig aus!", schwärmen die Fans.

Instagram / iamcardib Offset und Cardi B

Instagram / offsetyrn Offset und Cardi B vor ihren Autos

Dimitrios Kambouris / Getty Images Cardi B, Musikerin

