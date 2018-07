Model Sara Kulka (28) ist zufriedene Mama zweier Töchter. Die vierjährige Matilda und die zweijährige Annabell sind ihr ganzer Stolz. Im Netz postet sie immer wieder süße Schnappschüsse und Momente aus ihrem Leben als Mutter. Während für die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin die Kinderplanung nun eigentlich abgeschlossen ist, hat ihr ältester Fratz ganz andere Pläne: Matilda möchte unbedingt einen kleinen Bruder haben!

Auf Instagram postete die 28-Jährige ein Gespräch zwischen sich und ihrem Sprössling. Matilda habe ihr ganz aufgeregt erzählt, dass sie sich einen Bruder wünsche. Als sie ihr geantwortet habe, dass sie kein weiteres Kind haben möchte, versicherte die Vierjährige ihr, sich auch gut darum zu kümmern. Abschließend wollte Sara wissen, was denn passiere, wenn sie eine weitere Tochter bekäme. Auch darauf hatte ihr Kind die passende Antwort: "Dann machst du so viele Kinder, bis es ein Bruder wird!" Ob das Babyglück bei der Ex-Dschungelcamperin also bald weitergeht?

In den Kommentaren teilte die Blondinen ihre Sorge, dass es ihr schwer falle, beiden Mädchen gerecht zu werden. "Das ist doch das Schöne an vielen Kindern: Du wirst niemandem gerecht und hörst auf, dieses Ziel zu verfolgen!", meinte eine Abonnentin der Zweifach-Mama. Saras Antwort lässt viel Raum für Spekulationen: "Okay, dann überlege ich es mir nochmal!"

Instagram / kulkasara Sara Kulka und ihre Tochter Matilda

Anzeige

Instagram / kulkasara Sara Kulka und ihre Töchter im Mai 2018

Anzeige

Instagram / kulkasara Sara Kulka und Matilda

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de