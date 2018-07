Gute Nachrichten für alle Fans von Scott Disick (35)! Der Lord – wie er sich selbst nennt – kehrt zurück ins Fernsehen. Jahrelang war der Ex von Kourtney Kardashian (39) regelmäßig bei Keeping Up with the Kardashians zu sehen und wurde dort mit seinen lustigen Sprüchen schnell zum Fanliebling. Seit der Trennung von Kourtney ist Scott allerdings nur noch selten mit dabei. Stattdessen soll er jetzt seine eigene Reality-Show bekommen – ganz ohne die Kardashians!

Das verriet der dreifache Vater nun dem Magazin People. "Es wird wahrscheinlich nächstes Jahr rauskommen und es geht dabei um mich und die Dinge, die mich interessieren, also hauptsächlich das Kaufen und Verkaufen von Häusern", erklärte er. Damit lässt Scott vor der Kamera eine alte Leidenschaft wieder aufleben: Bereits vor seinen Zeiten im Reality-TV war er im Immobilienbereich tätig und auch seine Eltern verdienten ein Vermögen als Immobilienentwickler in New York.

Ob auch seine Freundin Sofia Richie (19) zu sehen sein wird, ist noch nicht klar. Mit seinem jüngsten Projekt will der 35-Jährige jedenfalls eine völlig neue Seite von sich zeigen: "Ich denke, es ist cool, dass die Leute mal etwas ganz anderes von mir zu sehen bekommen."

Ethan Miller / Staff / Getty Images Scott Disick und Kourtney Kardashian

Judy Eddy/WENN.com Scott Disick im 1OAK Nightclub

Romain Maurice/ Getty Images Scott Disick und Sofia Richie

