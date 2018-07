Jetzt hat Nikki Bella (34) ein für alle Mal den Schlussstrich gezogen! Lange Zeit galten das sportliche Reality-Sternchen und der Fighter John Cena (41) als Traumpaar der Wrestling-Szene. Mitte April schockten die einstigen Verlobten ihre Fans mit Trennungs-News – und das nur wenige Wochen vor der geplanten Hochzeit. So richtig voneinander los kamen sie jedoch nicht und gaben ihrer Liebe kurz darauf eine zweite Chance. Der Traum von einer gemeinsamen Zukunft mit Trauschein und Kindern hat sich jetzt allerdings ganz offiziell ausgeträumt: Nikki bestätigte vor laufenden Kameras das endgültige Beziehungs-Aus.

In der Reality-Show Total Bellas, die ihr Leben und das ihrer Zwillingsschwester Brie (34) zur Schau stellt, schluchzte Nikki: "Es tut so weh, wenn du jemanden liebst, aber weißt, dass es einfach nicht weitergehen kann. Es ist weder sein Fehler noch meiner." Anschließend sagte sie zu ihrem Beziehungsstatus: "Wir hatten diese wundervolle Liebesgeschichte, aber die ist jetzt zu Ende." In Zukunft wolle sich die 34-Jährige ganz viel Zeit für sich selbst nehmen, um das Kapitel John abzuschließen. Wie TMZ berichtete, sei sie sogar schon auf der Suche nach einer neuen Bleibe für sich alleine.

Auch ihr Twin konnte sich dieses Mal offenbar mit dem Beziehungs-Ende arrangieren. Während Brie nach der ersten Trennung am Boden zerstört über das Unglück ihrer Schwester war, wirkte sie nun deutlich gefasster. "Es fühlt sich einfach richtig an – die zwei stehen an unterschiedlichen Punkten im Leben", ließ sie die Zuschauer wissen.

Matt Winkelmeyer/Getty Images for SXSW John Cena und Nikki Bella bei der SXSW-Konferenz in Texas

Matt Winkelmeyer/Getty Images Nikki Bella und John Cena im Juli 2017 in Los Angeles

FayesVision/WENN.com Brie und Nikki Bella, Reality-Stars

