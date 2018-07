Nikki Bella (34) und John Cena (41) könnten das Traumpaar der Wrestling-Szene sein. Sie sind beide fit, beide schön und beide erfolgreich. Und trotzdem schafften es die Sportler nie so richtig, ihr Beziehungs-Wirrwarr zu ordnen. Bereits im April lösten sie ihre Verlobung auf. Ein gemeinsames zu Hause teilten die beiden trotzdem weiterhin. Nun scheint aber auch das bald Geschichte zu sein. Die brünette Schönheit wird wohl in Kürze aus Johns Haus ausziehen!

Wie ein TMZ-Insider nun berichtete, soll die 34-Jährige in San Diego auf große Shopping-Tour gegangen sein. In ihrem Einkaufswagen landeten allerdings keine Wrestling-Outfits. Nikki ist auf der Suche nach einem Haus. Es wäre das erste Eigenheim, für das der "Total Bellas"-TV-Star das Portemonnaie zücken würde. Das Budget scheint laut der Quelle zu stimmen. Eine Million Dollar kann Nikki für ihr neues Domizil ausgeben. Angeblich wünscht sie sich mindestens vier Schlafzimmer, Security und einen Pool.

Aber woran scheiterte die Liebe der Westler? Womöglich lag es an Nikkis Kinderwunsch. Den äußerte die TV-Schönheit immer wieder im TV. John ließ dieses Verlangen zunächst kalt. Seine Pläne hätten nicht unterschiedlicher ausfallen können. Der "Dating Queen"-Darsteller sei nicht nur nicht bereit für Kinder, er könne auch keine zeugen. Später ließ der 41-Jährige zwar verlauten, dass er sich für seine Liebste einer OP unterziehen würde. So richtig gefruchtet scheint dieses Versprechen am Ende offensichtlich nicht zu haben.

YouTube/The Bella Twins WWE-Stars Nikki Bella und John Cena

Nicky Nelson/WENN.com John Cena und Nikki Bella, Wrestling-Stars

Matt Winkelmeyer / Getty Images Nikki Bella und John Cena im Jahr 2017

