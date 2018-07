Er tritt zum dritten Mal in den Bund der Ehe ein: Vor zwei Jahren hatte der einstige Baywatch-Star David Hasselhoff (66) ganz romantisch um die Hand von Hayley Roberts (38) angehalten. Am Strand von Malibu war der Sänger auf die Knie gegangen und hatte seiner Liebsten die Frage aller Fragen gestellt. Zuletzt machte aber ein voller Terminkalender immer wieder einen Strich durch die Hochzeitspläne – bis jetzt: David und Hayley sind endlich Mann und Frau!

Am Dienstag war der große Tag für das Paar gekommen: Wie ein Sprecher des Schauspielers gegenüber People bestätigte, gaben sich "The Hoff" und sein Schatz in Italien das Jawort. Berichten zufolge habe der 66-Jährige extra seine Töchter Taylor und Hayley (Namensvetterin seiner Gattin) in den Süden von Apulien einfliegen lassen. Die Zeremonie soll im engsten Freundes- und Familienkreis stattgefunden haben.

Bereits vor sieben Jahren hat sich das Pärchen in einem Hotel kennengelernt. Zu dieser Zeit war die 38-Jährige ein Fan des "Looking for Freedom"-Interpreten und bat ihm um ein Autogramm. Allerdings wollte Hayley die Signatur nur haben, damit sie ihren jetzigen Ehemann ihre Nummer geben konnte.

Hayley Roberts und David Hasselhoff bei der Filmpremiere von "Black Panther"

David Hasselhoff mit Hayley Roberts

David Hasselhoff auf der "Guardians of the Galaxy Vol. 2"-Premiere in Hollywood

