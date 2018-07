Der Kampf ist seit zwei Wochen eröffnet: Auch in diesem Jahr buhlen 20 flirtwillige Boys um das Herz der aktuellen Rosenlady Nadine Klein (32). Mittlerweile bewohnen aber nur noch 14 Männer die Bachelorette-Villa auf Korfu und versuchen ein heißbegehrtes Date mit der Singlefrau zu bekommen. In der kommenden Folge ziehen aber ein paar Jungs den Kürzeren: Besonders Sören Altmann ist enttäuscht, kein alleiniges Treffen mit Nadine ergattert zu haben!

In einem Facebook-Video teilten nun einige der Jungs, die kein Einzel-Date mit der brünetten Beauty bekommen, ihren Unmut darüber. Vor allem der Hamburger DJ kann seine verpasste Chance nicht fassen. "Ich kann das wirklich nicht verstehen. Und ich bin sauer auf dich Nadine. Ich sitze hier seit acht Stunden und du hast mich im Stich gelassen", motzte der 33-Jährige ironisch in die Kamera. Denn letztendlich zog Alexander Hindersmann das glückliche Los und darf am Mittwoch einen romantischen Abend mit der 32-Jährigen verbringen.

Doch Sören dürfte sich eigentlich nicht so beschweren: Bereits in der vergangenen Folge durfte er zusammen mit Jan, Brian, Andi, Jorgo, Rafi, Dave und Stefan auf ein Gruppen-Date. Allerdings sorgte eher Letzterer mit seiner ganz speziellen Beichte für Aufsehen. Stefan war ganze 15 Jahre in einer Beziehung und ist sogar noch verheiratet.

MG RTL D Bachelorette Nadine Klein in ihrer zweiten Nacht der Rosen

MG RTL D "Die Bachelorette"-Kandidat Sören

MG RTL D Stefan Gritzka und Nadine Klein bei "Die Bachelorette"

