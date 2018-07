Findet Nadine Klein (32) in ihrer Kandidaten-Auswahl wirklich den Mann fürs Leben? Am vergangenen Mittwoch startete die fünfte Staffel von Die Bachelorette mal wieder mit einer spannenden Single-Schar. Schon bei der Vorstellungsrunde zeigte sich allerdings nicht jeder Liebeshungrige von seiner besten Seite. Eddy Mock stieß einen gellenden Schrei aus, bevor er die Junggesellin begrüßte und Sascha Schmitz versuchte es mit einem plumpen Anbagger-Spruch. In Sachen Kuriosität scheint ein Mann das jetzt aber noch zu überbieten. Stefan Gritzka gesteht der Bachelorette am kommenden Mittwoch: Er ist noch verheiratet!

Schon vorab bietet RTL einen kurzen Einblick in die spannenden Geschehnisse der zweiten Folge. Um Jan, Brian, Andi, Jorgo, Rafi, Sören, Dave und Stefan mal genauer beschnuppern zu können, lädt Nadine die Jungs auf ein Gruppendate zum griechischen Mittagessen ein. Letzterer nutzt die Gelegenheit prompt für ein Gespräch unter vier Augen. Dort legt der Steuerfachangestellte die Karten auf den Tisch. Seine letzte Beziehung hielt satte 15 Jahre und es kommt noch besser: "Ich bin sogar noch verheiratet."

Immerhin nutzt Stefan die erste Möglichkeit, um die Rosenlady über seine Situation in Kenntnis zu setzen. Wie Nadine auf diese überraschende Nachricht reagiert, bleibt noch geheim. Was glaubt ihr? Stimmt in der Umfrage ab!

Alle Infos zu "Die Bachelorette" im Special bei RTL.de

MG RTL D Stefan, Bachelorette-Kandidat 2018

MG RTL D "Die Bachelorette"-Kandidaten 2018 in der zweiten Nacht der Rosen

MG RTL D Bachelorette Nadine Klein in ihrer zweiten Nacht der Rosen

