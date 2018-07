Michael Bublé (42) und Ehefrau Luisana Lopilato (31) geben endlich den Namen ihres ersten weiblichen Nachwuchses bekannt! Vor wenigen Tagen kam das Schwesterchen von Noah (4) und Elias (2) auf die Welt. Unmittelbar nach der Geburt veröffentlichte die stolze Mama nur ein Foto des kleinen Händchens der Musiker-Tochter. Jetzt haben die Dreifach-Eltern die Vornamen ihrer Maus verraten: Vida Amber Betty heißt der Neuzugang im Hause Bublé-Lopilato. Und jeder dieser Namen hat eine tiefere Bedeutung!

Michaels Sprecher verkündete die Nachricht am Montag gegenüber People. Vida ist ein spanischer Name und bedeutet "Leben" in der Sprache, mit der ihre argentinische Mutter aufgewachsen ist. Deren eigene Mama heißt Beatriz – deshalb bekam das Baby als dritten Vornamen Betty. Auch Amber ist eine Hommage an eine besondere Frau: So lautet der Vorname von Michaels Mutter!

Ob Luisana und Michael wohl auch bald das erste richtige Baby-Pic veröffentlichen? Oder werden sie ihren Schatz der Öffentlichkeit vorenthalten? Schließlich zeigen sie auch ihre Söhne nur sehr sparsam. Was denkt ihr?

Instagram / luisanalopilato Die Hand von Michael Bublés Tochter

Anzeige

Facebook/ Michael Bublé Michael Bublé mit seiner Familie

Anzeige

Phillip Chin/Getty Images Michael Bublé und seine Frau Luisana Lopilato

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de