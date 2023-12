Unerwartetes Karriere-Aus: Michael Bublé hört mit Musik auf!

Er will eine Veränderung in seinem Leben! Besonders während der besinnlichen Zeit des Jahres erfreut der kanadische Sänger Michael Bublé (48) die Fans mit seinen weihnachtlichen Hits. Sein Album "Christmas" eroberte 2011 dabei nicht nur die Charts, sondern auch die Herzen der Zuhörer. Jetzt hat der "Winter Wonderland"-Interpret jedoch andere Pläne für die Zukunft: Michael will Schluss machen mit der Musik!

Gegenüber The Sun spricht er über seine Entscheidung. "Ich habe das Gefühl, dass ich an einem Punkt in meinem Leben und meiner Karriere bin, an dem ich etwas anderes machen möchte", fängt der 48-Jährige an und fügt hinzu: "Die Musik wird immer mein Glück und meine Liebe sein, aber ich brauche Zeit für andere Dinge." Dabei wolle er nicht aus der Öffentlichkeit verschwinden, sondern den Leuten sein "wahres Ich" zeigen. Michael verrät: "Es ist egal, ob das in Filmen, im Fernsehen oder wo auch immer sein wird."

Bereits zuvor machte der Sänger Andeutungen bezüglich seiner weiteren Pläne. Durch die Krankheit seines Sohnes habe er eine andere Sicht auf das Leben und wolle daher neue Dinge erleben. "Ich habe viel Zeit damit verbracht, mir Gedanken über die Zukunft oder gar die Vergangenheit zu machen", merkte er gegenüber The Big Issue an.

Getty Images Michael Bublé, Musiker

Getty Images Michael Bublé im Juni 2022

Instagram / luisanalopilato Luisana Lopilato und Michael Bublé mit ihrer Tochter Cielo, 2022

