Michael Bublé widmet Tochter Cielo (2) süßen Geburtstagspost

Michael Bublé (48) und seine Frau Luisana Lopilato (37) haben vier gemeinsame Kinder. Ihr jüngster Spross, Töchterchen Cielo, durfte nun schon zum zweiten Mal Geburtstag feiern. Anlässlich ihres Ehrentages postet der stolze Papa ein süßes Video auf Instagram, das Schnipsel aus Cielos ersten beiden Lebensjahren zeigt. Im Hintergrund läuft der Song "Don't Blame It On Me", den Michael höchstpersönlich singt. "Du hast unser Leben mit so viel Liebe und Licht erfüllt und deine Mama und dein Papa haben keine Ahnung, wie wir ohne dich gelebt haben!", schreibt Michael in der Bildbeschreibung und ergänzt: "Alles Gute zum Geburtstag, Cielo! Wir lieben dich so sehr, dass es wehtut!"

Der Clip zeigt vermutlich Michaels Lieblingsmomente mit seinem Mädchen. Zu sehen sind viele Kuscheleinheiten, Papa und Tochter beim Klavierspielen oder die kleine Cielo beim noch etwas unbeholfenen Abendessen. Auch ein Schnappschuss aus einem Familienurlaub ist dabei. Darauf ist der "Feeling Good"-Interpret zu sehen, wie er die Zweijährige auf dem Arm hält. Daneben steht seine Partnerin Luisana mit einem Koala im Arm. Cielo scheint äußerst interessiert an dem flauschigen Lebewesen zu sein und streichelt es, während ihre Eltern in die Kamera grinsen.

Neben Cielo haben Michael und Luisana noch drei weitere Kinder: Töchterchen Vida und ihre beiden Söhne Elias (8) und Noah (10). Vor allem Letzterer hat dem Paar in den vergangenen Jahren große Sorgen bereitet. Im Jahr 2016 wurde bei dem damals Dreijährigen Leberkrebs diagnostiziert. Seit 2017 ist Noah offiziell krebsfrei, doch Michaels Einstellung zum Leben habe sich durch die schlimme Diagnose nachhaltig verändert. "Das war ein Schlag in die Magengrube. Ich werde nie wieder in meinem Leben unbeschwert sein. Und das ist auch gut so", betonte er im "The Diary of a CEO"-Podcast. Durch den Schicksalsschlag sei ihm bewusst geworden, dass es ein Privileg für ihn sei zu existieren. Außerdem habe er gelernt, dass sowohl Schmerz als auch Angst zum Leben dazugehören.

Instagram / michaelbuble Luisana Lopilato, Michael Bublé und Tochter Cielo

Instagram / michaelbuble Michael Bublé mit seinem Sohn Noah, März 2016

