Michael Bublé moderiert die Juno Awards 2025 in Vancouver

Michael Bublé (49) wird die Juno Awards 2025 in seiner Heimatstadt Vancouver, Kanada, moderieren, wie die Veranstalter kürzlich offiziell bestätigten. Der kanadische Sänger, der derzeit als Coach be The Voice tätig ist, wird die Preisverleihung am 30. März zum dritten Mal hosten. "Ich könnte nicht glücklicher sein, die Juno Awards 2025 nach Vancouver zu bringen. Die Junos sind ein wichtiger Bestandteil der kanadischen Musikindustrie und die Möglichkeit, in meiner Heimatstadt zu moderieren, macht diesen Abend besonders bedeutungsvoll für mich", erklärte Michael in einer offiziellen Mitteilung.

Die Juno Awards 2025 versprechen, ein unvergessliches Ereignis zu werden: Die einheimische Rockband Sum 41 wird bei der Veranstaltung in die Canadian Music Hall of Fame aufgenommen und ihre letzte Performance geben, bevor sie sich auflösen. Außerdem wird Riley O'Connor, Vorsitzender von "Live Nation Canada", den Walt Grealis Special Achievement Award als Anerkennung für seine Verdienste um die kanadische Musikindustrie – sowohl national als auch international – erhalten. Wie The Hollywood Reporter berichtet, werden die Awards von Insight Productions produziert und live im CBC-Netzwerk übertragen.

Michael hat im Laufe seiner Karriere 15 Juno Awards und fünf Grammys gewonnen. Im Jahr 2017 hatte er sich jedoch von seinen Moderationspflichten bei den Juno Awards und den Brit Awards zurückgezogen, um sich seinem damals dreijährigen Sohn zu widmen, der an Krebs erkrankt war. Sein Sohn befindet sich seitdem in Remission.

Getty Images Michael Bublé, Sänger

Instagram / michaelbuble Michael Bublé mit seinem Sohn

