Krebsdiagnose seines Sohnes veränderte Michael Bublés Leben

Sie haben einige schwere Jahre hinter sich! Michael Bublé (48) und seine Familie mussten im Jahr 2016 einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Bei Noah, dem damals dreijährigen Sohn des Sängers, wurde Leberkrebs diagnostiziert. In der schwierigen Zeit war Noahs Familie immer an seiner Seite. Seit 2017 befindet er sich in Remission. Das bedeutet, dass der Krebs bisher nicht zurückgekommen ist. Doch Michaels Leben hat sich durch die schlimme Diagnose seines Sohnes nachhaltig verändert!

Im "The Diary of a CEO"-Podcast erzählt der Musiker, dass die Erkrankung seines Sprösslings seine Welt erschüttert habe: "Das war ein Schlag in die Magengrube. Ich werde nie wieder in meinem Leben unbeschwert sein. Und das ist auch gut so." Diese Erfahrung habe ihm klargemacht, dass es ein Privileg für ihn sei zu existieren und dass sowohl Schmerz als auch Angst und Leid zum Leben gehören. Daraufhin habe der "Home"-Interpret seine Prioritäten neu gesetzt. "Ich erinnere mich, dass ich die Augen schloss und mir sagte: 'Wenn wir hier herauskommen, werde ich ein anderes Leben führen, ein besseres Leben'", erinnert er sich zurück.

In einem früheren Interview mit The Big Issue erwähnte der vierfache Papa bereits, dass die Krankheit seine Einstellung zum Leben verändert hat. "Wenn ich meinem jüngeren Ich zu irgendeinem Zeitpunkt einen Rat geben könnte, durch all die guten oder schlechten Zeiten in meiner Karriere und meinem Privatleben, würde ich sagen: 'Sei präsenter'", erklärte er damals.

Instagram / michaelbuble Michael Bublé mit seinem Sohn Noah, März 2016

Instagram / michaelbuble Michael Bublé und sein Sohn Noah

Getty Images Michael Bublé, Musiker

