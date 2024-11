Michael Bublé feiert mit Familie Tanzpartys zu Taylor Swift

Kürzlich hat Michael Bublé (49) gegenüber People verraten, dass bei ihm zu Hause zu den Songs von Taylor Swift (34) getanzt wird. "Wir hören viel Taylor Swift", erzählte der Sänger, als er auf der Geburtstagsfeier von David Foster (75) beim Hollywood Bowl mit dem Magazin sprach. Zu den Favoriten seiner Kinder gehören besonders "Shake It Off" und "Look What You Made Me Do". Statt Weihnachtslieder von seinem eigenen Album zu spielen, treiben die beschwingten Pop-Songs von Taylor aktuell wohl seine ganze Familie zum Tanzen an.

Michael sprach zudem über sein Familienleben und die Freude, seine vier Kinder aufwachsen zu sehen. Zusammen mit seiner Frau Luisana Lopilato (37) hat der Sänger zwei Söhne, Noah (11) und Elias, sowie die Töchter Vida und Cielo. "Unsere 2-jährige Tochter ist die Königin des Hauses. Sie bestimmt, wo es langgeht [...]", scherzte Michael über Cielo, der er kürzlich einen süßen Geburtstagspost widmete. "Ich kann mir ein Leben ohne sie nicht mehr vorstellen", schwärmte Michael weiter über seine Kinder. Und gerade an den Feiertagen versuche er, die Welt durch ihre Augen zu sehen: "Es ist wunderschön."

Abseits des Rampenlichts genießt Michael ruhigere Momente mit Luisana. Im Gespräch verriet der Kanadier weiter, dass sie ihre Abende damit verbringen, Fernsehserien wie "90 Day Fiancé" und "Love is Blind" anzusehen. Mit einem Lächeln auf den Lippen betonte der Musiker, dass er sich gemeinsam mit seiner Frau eigentlich alles gern ansieht – sogar Werbespots. Vor Kurzem habe er im Bett zu ihr hinübergesehen und gedacht: "Mein Gott, ich bin mit der schönsten Frau der Welt verheiratet, und sie liegt neben einem kleinen Kartoffelmann."

Getty Images Michael Bublé und Luisana Lopilato bei den Billboard Music Awards 2022

Instagram / michaelbuble Luisana Lopilato, Michael Bublé und Tochter Cielo

