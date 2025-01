Michael Bublé enthüllt: Das ist dran am Saubermann-Image

Michael Bublé (49) macht in einem Interview mit der britischen Zeitung The Sun Schluss mit seinem Saubermann-Image. Der kanadische Sänger gesteht, dass die charmante "Nice Guy"-Persönlichkeit, die ihm seit Jahren öffentlich anhaftet, in Wirklichkeit eine Erfindung seiner Plattenfirma gewesen sei. "Der Mann im Anzug war eine Erfindung der Plattenfirma. Dieser Typ, den deine Oma liebt – das bin ich nicht. Das war ich nie", verrät der Musiker offen. Besonders zu Beginn seiner Karriere sei sein Image gezielt darauf ausgelegt worden, eine bestimmte Zielgruppe zu erreichen: "Sie vermarkteten mich als den Typen, den deine Mutter lieben wird. Je mehr Katzen du hast, desto entzückender findest du mich."

Rückblickend spricht Michael kritisch über seinen persönlichen Umgang mit dem plötzlichen Ruhm. "Ich war emotional einfach total unreif", so der vierfache Vater. Der Erfolg habe ihn wie ein Kind in einem Süßwarenladen fühlen lassen: "Oh mein Gott, da war all das Zeug, und ich konnte alles kaufen, was ich wollte. Und Party machen konnte ich auch." Doch diese Phase sei nicht ohne Konsequenzen geblieben. Der Sänger gibt zu, dass er damals wenig Selbstkontrolle gehabt habe, sei es beim Feiern, Essen oder anderen Exzessen. Einen großen Einfluss auf sein Leben und schließlich auch auf sein Verhalten habe seine heutige Frau Luisana Lopilato (37) gehabt.

Luisana, eine argentinische Schauspielerin und die Mutter seiner Kinder, habe ihm dabei geholfen, sein Leben neu zu ordnen. "Von dem Moment an, als ich meine Frau traf, wurde ich ein besserer Mensch", sagte Michael über seine Ehefrau, die er 2011 geheiratet hat. Sie habe ihm dabei geholfen, schädliche Gewohnheiten wie exzessives Feiern und Trinken abzulegen und klare Grenzen gesetzt: "Sie sagte zu mir: 'Ich liebe dich, Mike, aber ich will keinen Mann, der trinkt, Drogen nimmt oder raucht.' Sie war da sehr entschieden." Mit der Unterstützung seiner Frau schaffte Michael es, zu sich selbst zu finden und ein Leben jenseits der von der Plattenfirma geschaffenen Maske aufzubauen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Michael Bublé im Juni 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Michael Bublé und Luisana Lopilato bei den Billboard Music Awards 2022

Anzeige Anzeige