So schnell gibt sie ihr Glück nicht mehr her: Dieter Bohlens (64) Ex-Freundin Estefania Küster (39) musste in den letzten Jahren einige Schicksalsschläge verkraften. 2015 erlag ihr einstiger Freund, der Gastronom Pino Persico, dem Krebsleiden. Nur kurz darauf verlor die brünette Beauty ihren Vater. Doch die Powerfrau hat mittlerweile ihr Lächeln wiedergefunden und ist seit 2013 mit Markus Heidemanns verheiratet. Ihrem Mann widmete Estefania jetzt liebevolle Zeilen!

Derzeit urlaubt das Paar auf der Sonneninsel Mallorca und lässt so richtig die Seele baumeln. Bei diesen ganzen Glückshormonen ließ es sich die 39-Jährige natürlich nicht nehmen, einen niedlichen Schnappschuss von sich und ihrem Gatten auf Instagram zu teilen. "Sommerliebe! Ich liebe dich", betitelte das Model ihr Knutsch-Pic und unterstrich ihre Gefühle mit den Hashtags #Glück und #Liebedichfürimmer.

Erst am 13. Juli feierte das Paar seinen Hochzeitstag. Seit mittlerweile fünf Jahren gehen die beiden als Eheleute durchs Leben. Zusammen mit dem TV-Produzenten hat Estefania zwei Kinder – den vierjährigen Moe und die dreijährige Milla. Der 13-jährige Maurice, den sie aus der Beziehung mit Dieter hat, rundet ihr ganzes Familienglück ab.

Instagram / estefenia.h Estefania Küster und ihr Mann Markus Heidemanns

Starpress/WENN.com Estefania bei der Eröffnung von Til Schweigers Hotel 2017 in Hamburg

Instagram / estefania.h Estefania Küster und ihre Patchwork-Familie

