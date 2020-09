Estefania Küster (41) gibt ihren Fans einen seltenen Einblick in ihr Liebesleben! Seit rund sieben Jahren sind die Ex-Freundin von Poptitan Dieter Bohlen (66) und ihr Partner Markus Heidemanns jetzt schon glücklich verheiratet – zudem haben sie zwei gemeinsame Kinder. Allerdings hält die ehemalige Tänzerin ihr Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Nun machte die Beauty eine kleine Ausnahme: Anlässlich seines Geburtstages widmete Estefania ihrem Markus eine romantische Botschaft!

Via Instagram veröffentlichte die 40-Jährige ein gemeinsames Foto mit ihrem Mann: Estefania und Markus kuscheln hier auf einem Boot und genießen dabei ein Sonnenbad. Darunter schrieb sie emotionale Zeilen: "Ich habe meinen Platz in deinen Armen gefunden.[...] In der Wärme deiner Umarmungen", dichtet die schöne Brünette unter anderem. Zum Schluss betont sie: "Ich liebe dich so sehr!"

Zusätzlich veröffentlichte Estefania eine süße Collage in ihrer Story. Die Bilder zeigen je eines ihrer Kinder zusammen mit Markus. Auch ihr ältester Sohn, der aus der Beziehung mit Bohlen hervorging, strahlt auf einem Schnappschuss glücklich mit dem Geburtstagskind in die Kamera. "Unser Superheld", schreibt sie dazu.

Anzeige

Instagram / estefaniaheidemanns Estefania Küster mit ihrem Mann Markus Heidemanns

Anzeige

Instagram / estefaniaheidemanns Estefanie Küster im Juli 2020

Anzeige

Instagram / estefaniaheidemanns Estefania Küster im Jahr 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de