Da scheinen sich zwei aber richtig gern zu haben! Wer Noah Cyrus' (18) Social-Media-Profile in den letzten Wochen fleißig verfolgt hat, dem dürfte immer wieder ein über und über tätowierter, junger Mann aufgefallen sein: Die kleine Schwester von Miley Cyrus (25) zeigte sich öfter in innigen Posen mit dem US-Rapper Lil Xan. Auf den Clips und Pics kuscheln und turteln die beiden, was das Zeug hält. Doch dieser heiße Zungenschnappschuss scheint jetzt endlich zu bestätigen: Noah und Lil Xan sind wirklich mächtig ineinander verknallt!

Der Rapper postete die scharfen Zungenspiele mit seiner Noah in der Nacht auf Mittwoch auf seinem Instagram-Profil. Glücklich schließen die beiden ihre Augen, während sich ihre Geschmackszipfel fast berühren. Dazu kommentierte der 21-jährige Musiker: "Ich mag sie." Und auch die hübsche Sängerin teilte ein gemeinsames Foto der beiden, auf dem Lil Xan ihr zärtlich einen Wangenkuss verpasst. Unter dem Beitrag bezeichnete sie Diego, wie der Reimkünstler eigentlich heißt, als "mein kleiner Nugget". Ein offizielles Beziehungs-Outing ist bei diesen süßen Andeutungen doch wirklich nicht mehr nötig.

Im Sommer letzten Jahres war Noah noch mit Musiker Tanner Alexander liiert. Die beiden hatten im Juni dieses Jahres noch die gemeinsame Single "Lately" veröffentlicht. Eine offizielle und öffentliche Trennung hat es zwar nie gegeben, doch schon seit Anfang des Jahres wurde das Ex-Paar nicht mehr zusammen gesehen.

Instagram / noahcyrus Noah Cyrus und Lil Xan

Instagram / xanxiety Noah Cyrus und Lil Xan

Instagram / xanxiety Lil Xan und Noah Cyrus

