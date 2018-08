Seit ihrer Kindheit sind die Musikerinnen Demi Lovato (25) und Selena Gomez (26) dicke Freundinnen. Obwohl der Kontakt in den letzten Jahren unregelmäßig war, macht sich Sel große Sorgen um ihre BFF: Demi liegt wegen einer Überdosis im Krankenhaus. Ein Insider verriet jetzt gegenüber HollywoodLife, wie hilflos sich die "Wolves"-Interpretin fühlt: "Sie denkt oft an Demi und macht sich so große Sorgen, dass sie die Tränen kaum zurückhalten kann."

