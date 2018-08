Geht es ihr wieder besser? Vor rund einer Woche sorgte Demi Lovato (25) für einen Schockmoment: Die Sängerin wurde am vergangenen Dienstag wegen einer Überdosis in ein Krankenhaus eingeliefert! Nachdem es zunächst hieß, der Ex-Disney-Star hätte das Schlimmste überstanden, kämpfte die Musikerin wenig später gegen schwere Übelkeit und Fieber an. Jetzt scheint es, als könnten endlich alle aufatmen: Demi soll das Krankenhaus verlassen dürfen!

Nach den Komplikationen soll sich Demi weitestgehend von den Folgen ihres Zusammenbruchs erholt haben. Wie ein Insider TMZ verriet, solle es der 25-Jährigen mittlerweile so gut gehen, dass sie noch in dieser Woche aus der Klinik entlassen werde. Für ihre Familie und Vertrauten sei allerdings eine Grenze erreicht: Sie fordern nun, dass Demi sich Hilfe holt – andernfalls würden sie den Kontakt abbrechen. Eine Mitarbeiterin offenbarte gegenüber dem Onlineportal, dass sie kündigen werde, sollte sich die Schauspielerin nicht selbst in eine Entzugsklinik einweisen lassen: "Sie könnte sterben, wenn sie es nicht tut!" Ein weiterer Bekannte erklärte, dass jedoch alle hoffen würden, dass die letzten Tage Demi zum Umdenken gebracht haben und sie sich in einer Einrichtung behandeln lassen werde.

Nicht nur ihre Familie, auch eine weitere wichtige Person wird ihr dabei laut eines Insiders zur Seite stehen: ihr Ex-Freund Wilmer Valderrama (38). Obwohl die Beauty und der Schauspieler bereits seit rund zwei Jahren getrennt sind, besuchte der Ex-Grey's Anatomy-Star seine ehemalige Partnerin im Krankenhaus – und auch auf ihrem weiteren Weg soll er nicht von ihrer Seite weichen wollen.

Paras Griffin/Getty Images for iHeartMedia Demi Lovato bei einem Konzert in Atlanta

Ari Perilstein/Getty Images for Fabletics Demi Lovato als Fabletics-Testimonial

Charley Gallay/Getty Images Wilmer Valderrama und Demi Lovato bei einer Party von Nick Jonas

