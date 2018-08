Jetzt wird es richtig ernst! Dabei hat die Liebesgeschichte von Emily (Anne Menden, 32) und Paul (Niklas Osterloh, 29) den GZSZ-Fans in den vergangenen Monaten schon so einiges abverlangt. Trotz aller Höhen und Tiefen wagen sie den nächsten Schritt – und krönen ihre Liebe mit einer romantischen Traumhochzeit. Schön ist an diesem besonderen Tag aber nicht nur das Wetter, sondern allen voran natürlich die strahlende Braut. Emily sieht in ihrem Traum in Weiß einfach fantastisch aus!

Erste Bilder der spektakulären Feier bieten den Liebhabern der Serie einen kleinen Vorgeschmack auf die anstehenden Hochzeitsfolgen. In romantischer Kulisse werfen sich Paul und seine Liebste verliebte Blicke zu – vor allem der Bräutigam kann sein Glück kaum fassen. Kein Wunder: Emily kommt aus dem Strahlen gar nicht mehr heraus! Ihr Kleid ist geradlinig – und dennoch ganz besonders: Mit einem V-Ausschnitt und seinen detailreichen Trägern trifft die trägerlose, spitzenbesetzte Robe genau Emilys Stil. Ein passender Schleier rundet das Outfit ab, natürlich samt passendem Brautstrauß.

Während Emily mit Paul bereits zum zweiten Mal vor den Altar schreitet, war es für Bräutigams-Darsteller Niklas die erste Filmhochzeit. Eine lohnenswerte Erfahrung für den 29-Jährigen, wie er RTL verriet. "Unsere Ausstattung hat wirklich klasse Arbeit geleistet. Die Kollegen haben mit viel Liebe einen Schlossgarten dekoriert und in eine rosa Märchenwelt verwandelt." Davon können sich die Serienfans am 8. und 9. August selbst überzeugen – Romantik, Humor und GZSZ-typisches Drama inklusive!

MG RTL D Anne Menden und Niklas Osterloh als Emily und Paul bei GZSZ

MG RTL D Emily (Anne Menden) und Paul (Niklas Osterloh) tauschen Ringe bei GZSZ

MG RTL D / Rolf Baumgartner Thomas Drechsel (Tuner), Niklas Osterloh (Paul), Anne Menden (Emily) & Lea Woitak (Sophie) bei GZSZ

