Topmodel Toni Garrn (26) heizt ihren Fans gerne ein! Sie weiß, wie sie ihre Kurven optimal in Szene setzt – bereits stolze 1,1 Millionen Follower bewundern die hotten Bikinifotos, die die Beauty regelmäßig postet. Um ihren Traumkörper fit zu halten, scheint die schöne Blondine auf Yoga zu setzten, wie ein aktuelles Pic zeigt: Leicht bekleidet gönnte sich Toni eine Runde Entspannungssport am Pool – und teilte diesen Moment jetzt mit ihren Fans!

Die 26-Jährige grüßte ihre Follower aus dem Urlaub auf der paradiesischen Insel Mykonos mit einem Bild, das sie am Mittwoch auf ihrer Instagram-Seite veröffentlichte: Das Model steht in einer Yogapose am Rand eines Infinity-Pools. Auf einem Bein balancierend, die Arme anmutig in die Höhe gehoben, blickt sie auf das Meer. Und als wäre dieser Anblick allein noch nicht ästhetisch genug: Toni trägt bei dieser Yogasession lediglich ein knappes Bikinihöschen!

Auch ihr zweites Bild vom Griechenland-Trip hat es in sich: Auf dem Mädels-Pic mit ihrer Freundin Shelby Head umfassen sich die beiden Bikinischönheiten – beziehungsweise ihre Bootys. Toni hat sich nur ein dünnes weißes Top übergeworfen, sodass ihre Brustwarzen deutlich hervorblitzen!

Instagram / tonigarrn Topmodel Toni Garrn im Mykonos-Urlaub, August 2018

Instagram / tonigarrn Topmodel Toni Garrn mit ihrer Freundin Shelby Heard auf Mykonos

Instagram / tonigarrn Toni Garrn in Italien

