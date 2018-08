Streut Ariana Grande (25) Hinweise auf eine baldige Hochzeit? Nur wenige Wochen, nachdem die Sängerin und ihr Liebster Pete Davidson (24) ihre Romanze mit der Öffentlichkeit im Mai geteilt hatten, nahmen sie in Sachen Beziehung erst richtig Fahrt auf. Neben einem Liebes-Tattoo und einer gemeinsamen Bleibe, folgte nämlich auch die Verlobung. Seit die News bekannt ist, spekulieren Fans über das mögliche Datum der Trauung und kamen wegen einiger Hinweise auf den 4. August. Nun postete die Bald-Braut zusätzlich, dass sie sich tierisch auf etwas freue – und das ist für ihre Follower mehr als eindeutig.

Eine besondere Bedeutung hat der kommende Samstag für das Paar vor allem deshalb, weil Petes Vater Scott als Feuerwehrmann nach den Anschlägen am 11. September in New York arbeitete und dabei ums Leben kam. Seine Dienstnummer war die 8418, was in der amerikanischen Datumsschreibweise dem 4. August 2018 entspricht. Die Zahlenkombination ließen sich die Turteltauben nicht nur tätowieren, mit einer Nachricht auf Social Media feuerte Ariana jetzt selbst weiterhin die Gerüchteküche an. "Ich bin megaaufgeregt", schrieb der Bühnenstar auf Twitter vielsagend.

Da die Verlobten das mögliche Hochzeitsdatum bisher weder bestätigten, noch dementierten, warteten die Fans bis jetzt auf Hinweise der Stars. Der kurze Tweet der "No Tears Left To Cry"-Interpretin sorgte deshalb für Aufsehen in der Follower-Gemeinde. Genauso wahrscheinlich scheint es aber, dass sich die Sängerin einfach auf die Veröffentlichung ihres aktuellen Studioalbums "Sweetener" freut. Die Platte soll genau in zwei Wochen erscheinen.

Instagram / arianagrande Pete Davidson und Ariana Grande

Anzeige

SplashNews.com Ariana Grande und Pete Davidson in New York

Anzeige

Frederick M. Brown / Getty Images Ariana Grande bei ihrer Ankunft bei den American Music Awards 2016 in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de