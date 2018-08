Dieses Outfit teilt ihre Fans in zwei Lager! Mit einer Bluse und besonders ausgefallenen Overknee-Stiefeln bekleidet, spazierte Jennifer Lopez (49) vor Kurzem durch New York – auf eine Hose verzichtete der Kurvenstar an diesem Tag. Obwohl das Oberteil den berühmten Booty der Sängerin nur knapp bedeckte, trug J-Lo ihr Outfit mit dem üblichen Selbstbewusstsein. Doch nicht alle feierten diesen außergewöhnlichen Look: Wegen ihrer Kleiderwahl entbrannte jetzt im Netz eine hitzige Diskussion!

Nachdem die ersten Fotos des Outfits im Netz aufgetaucht waren, bildeten sich auf dem Kurznachrichtendienst Twitter schnell zwei Parteien. Die eine Seite feierte die extravagante Blusen-Stiefel-Kombi der "Jenny from the Block"-Interpretin und schrieb: "Wow, du siehst so scharf aus, Jen, und das mit 49, ich kann nicht mehr!" oder "Wenn einer das tragen kann, dann du!". Der Rest hingegen witzelte über die ausgefallenen Boots, die wie eine herunter gerutschte Hose wirkten: "Was zur Hölle trägt sie da an ihren Füßen? Ist das ihre Hose oder sind das ihre Schuhe?","Wo hat sie die Teile her? Von Levis?", kommentierten einige User den Stil der Musikerin.

Ob J-Lo ihre Accessoire-Wahl nach dieser Online-Debatte wohl überdenken wird? Was sagt ihr zu dem umstrittenen Outfit? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

