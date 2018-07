Wow, dieser Hammer-Body wird morgen schon 49 Jahre alt? Wenn man eines von Superstar Jennifer Lopez (48) behaupten kann, dann, dass man ihr das Alter wirklich nicht ansieht! Die Powerfrau schaukelt ihre Karriere, das Mamadasein und ihre Partnerschaft mit Langzeitfreund A-Rod (42) mit links. Aber wie schafft es J.Lo, neben dieser Multitasking-Leistung auch noch so perfekt in Shape zu sein? Promiflash geht dem Body-Geheimnis der Latin-Diva auf den Grund.

Gerade erst veröffentlichte Jennifer auf ihrem Instagram-Account einen scharfen Schnappschuss aus dem Gym: Ihr Körper scheint nur noch aus Muskeln zu bestehen, wie ihr gestählter Bauch beweist. Sogar an einem Sonntag zieht es die "Jenny from the Block"-Interpretin in die Sporthalle – und das bereitet ihr laut eigenem Kommentar auch noch Freude: "Lasst den Spaß beginnen!" Aber ist diese Figur wirklich nur das Ergebnis von regelmäßigen Fitnessstudio-Besuchen oder steckt noch mehr dahinter?

Wie J.Lo schon vor zwei Jahren in einem Interview mit dem Hello!-Magazin verraten hatte, reiche ein reines Workout für dieses Hammer-Ergebnis nicht aus. Nach dem Sport müsse man weiter diszipliniert sein: "Ich versuche meinen Körper nach jedem Workout gut zu hydrieren und auszuruhen. So kann ich am nächsten Tag wieder alles geben. Ich achte darauf, viel Wasser zu trinken. Ich füttere meinen Body mit gesundem Essen und ich versuche, jede Nacht acht Stunden zu schlafen", erklärte die Zweifachmama. Als Snacks gönne sie sich nur gesunde Lebensmittel wie Obst und Gemüse.

