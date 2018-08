Diese Worte wird Paul Walkers (✝40) Mama niemals vergessen! Im November 2013 verunglückte der Schauspieler bei einem verheerenden Autocrash. Mit 160 km/h raste der Porsche des Fast & Furious-Stars gegen eine Straßenlaterne und ging sofort in Flammen auf. Knapp fünf Jahre nach seinem Tod erinnern sich seine Freunde und Familie nun in der Doku I am Paul Walker an gemeinsame Momente mit dem Hollywood-Hottie. Seiner Mutter Cheryl geht die letzte gemeinsame Unterhaltung bis heute nicht aus dem Kopf: "Wir haben so ein gutes Gespräch geführt, dass er völlig vergessen hat, dass er zu einer Veranstaltung eingeladen war. Dann bekam er eine Nachricht und sagte: 'Oh mein Gott, ich müsste eigentlich ganz woanders sein!'"

Tim P. Whitby/Getty Images; Splash News Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de