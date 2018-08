Jan Elsigk hat einen Promi-Doppelgänger – aber wie würde ein Aufeinandertreffen laufen? Als Kandidat bei Die Bachelorette buhlte der Blondschopf vergebens um das Herz von Rosenlady Nadine Klein (32). Bei seinem Namen wurde der Bankmitarbeiter aber nur selten genannt: Weil er aussieht wie der Ex-Bachelor und Zuschauerliebling Paul Janke (36), nannten ihn seine Show-Buddys auch stets bei dessen Vornamen. Wie ein Treffen der Lookalikes wohl aussehen würde?

Promiflash verriet der 24-Jährige jetzt, wie er sich das erste Aufeinandertreffen von sich und dem einstigen Rosenkavalier vorstellt. "Es wird sicherlich eine herzliche Umarmung geben, wie zwischen Vater und Sohn eben", witzelte der Saarbrückener. Zwar sind die beiden wahrlich nicht in der gleichen Altersklasse, ganz so alt wie Jan seinen TV-Twin hinstellt, ist er dann aber doch nicht – mit seinen 36 ist Paul immerhin nur zwölf Jahre älter. Von aufkommenden Vatergefühlen kann da also kaum die Rede sein. Was Paul wohl zu den Vorstellungen des Saubermannes sagen würde?

Wirklich zu stören scheint den Ur-Bachelor der Vergleich mit dem Ordnungsfanatiker jedenfalls nicht. In einem Interview verriet Paul zuletzt: Er nimmt die Ähnlichkeit zu Jan einfach mit Humor. "Ich stehe da drüber. Außerdem kopiert er mich ja nicht wirklich", erklärte er gelassen.

Instagram / BltPFWmBk7B Jan Elsigk, Bachelorette-Kandidat 2018

MG RTL D Die Bachelorette-Boys 2018 in ihrer Villa

Instagram / jankepaul Paul Janke in Marokko

