LeBron James (33) hat jetzt sozial benachteiligten Kindern ein riesiges Projekt ermöglicht! Der dreifache NBA-Champion ist dank seines Basketballtalents reich und berühmt geworden, doch seine Zeit widmet der Profisportler nun auch wohltätigen Zwecken. 2013 gründete er eine eigene Stiftung zugunsten von Kindern aus Problem-Familien. Gemeinsam mit seiner Organisation stellte der US-Amerikaner ein besonderes Vorhaben auf die Beine: Der 33-Jährige hat in seiner Heimatstadt Akron eine Grundschule eröffnet!

Das berichte das Online-Magazin USA Today. Die Einrichtung sei unter anderem für Kids aus sozialschwachen Familien bestimmt. 240 Dritt- und Viertklässler werde LeBrons "I Promise School" (zu Deutsch: "Ich verspreche"-Schule) aufnehmen, in den kommenden Jahren werde diese Zahl kontinuierlich aufgestockt. In der neuen Schule sollen sämtliche Mahlzeiten, Unterrichtsmaterialien und in manchen Fällen sogar die spätere Collegefinanzierung gestellt werden. Um dieses Projekt zu realisieren, habe der Basketballer mehrere Millionen Dollar investiert. Die Verwirklichung soll knapp zehn Jahre gedauert haben.

LeBron glaubt fest an den Erfolg der Schule: "Die Kinder in Akron bekommen alles, was sie brauchen, um ihre Passion im Leben finden zu können, sodass sie es später der Gemeinschaft zurückgeben und die Welt verändern können!", schrieb er auf Twitter.

Jason Miller/Getty Images LeBron James' "I Promise School"

Jason Miller/Getty Images Sport-Profi LeBron James bei der Eröffnung der "I Promise School"

Ethan Miller/Getty Images Sportstar LeBron James bei einem Basketballspiel in Las Vegas, Juli 2018

