Geben sie sich bald das Jawort? Seit über einem Jahr ist Jennifer Lopez (49) mit ihrem Liebsten Alex Rodriguez (43) zusammen – und könnte wohl nicht glücklicher sein. Eine Hochzeit kommt für die Sängerin und ihren Traummann eigentlich aber noch in infrage: Das Paar betonte zuletzt, dass sie nichts überstürzen wollen. Ein auffälliger Klunker sorgte aber vor Kurzem für Furore. Jetzt äußerte sich Alex selbst zu den Verlobungsspekulationen!

In der US-amerikanischen TV-Show Today quetschten die Moderatorinnen Kathie Lee Gifford (64) und Hoda Kotb den ehemaligen Baseballspieler aus und besonders die Frage nach Jennifers großem Schmuckstück am Ringfinger brannte ihnen dabei auf der Seele. "Ich habe ihr diesen Ring etwa vor vier oder fünf Monaten gegeben. [...] Sie liebte ihn und schaut euch an, wie schön sie aussieht", erklärte Alex in dem Gespräch. Das Silberstück habe zwar eine Bedeutung, aber wahrscheinlich nicht die, die sich die Fans erhofft hatten. "Aber nein, wir sind nicht verlobt", stellte der 43-Jährige klar.

Ob A-Rod seiner Liebsten die Frage aller Fragen doch noch irgendwann stellen wird? Im Gespräch mit den beiden Talk-Ladys schwärmte er noch von den Gemeinsamkeiten und wie sehr sich die beiden gegenseitig schätzen würden. Und auch Jennifer scheint jede Sekunde mit ihrem Alex einfach nur zu genießen. Anlässlich seines Geburtstages widmete sie ihm erst vor wenigen Tagen einen rührenden Post: "Es überrascht mich jeden Tag, was für eine großzügige, liebevolle Person du zu mir und allen Menschen um dich herum bist."

Robin Marchant/Getty Images for Fanatics Alex Rodriguez bei der Fanatics Super Bowl Party

Ben Gabbe/Getty Images for Time Jennifer Lopez und Alex Rodriguez bei der Time 100 Gala

JEAN-BAPTISTE LACROIX/AFP/Getty Images Jennifer Lopes und Alex Rodriguez auf der US-Entertainment-World of Dance

