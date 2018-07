Man spürt die Liebe wirklich in jeder Zeile! Seit anderthalb Jahren sind Jennifer Lopez (49) und Alex Rodriguez (43) bereits ein Paar. Seither geizen die beiden in den sozialen Medien nicht mit süßen Liebeserklärungen. Zum 43. Geburtstag des ehemaligen Baseballstars wurde J.Lo nun aber ganz besonders rührselig – und widmete ihrem Liebsten auf Instagram diese emotionalen Worte: "Es überrascht mich jeden Tag, was für eine großzügige, liebevolle Person du zu mir und allen Menschen um dich herum bist. Du versprühst Energie und Lachen, überall wo du hingehst."

