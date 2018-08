Ist Rafi bei den Bachelorette-Jungs wirklich so unbeliebt? Am Mittwochabend verteilte Nadine Klein (32) wieder ihre Schnittblumen – zwölf an der Zahl. Sören Altmann und Dennis Zrener gingen letztendlich leer aus und die letzte Rose des Abends wanderte stattdessen zu Rafi Rachek. Die falsche Entscheidung, wenn es nach den Mitstreitern Filip Pavlovic und Stefan Gritzka gehen würde. Doch was sagen die frisch Ausgeschiedenen dazu, dass Nadine ihnen den vermeintlichen Außenseiter vorzog?

Im Promiflash-Interview waren sich Dennis und Sören nicht ganz einig. Ersterer outete sich relativ schnell als kein allzu großer Fan vom einstigen Konkurrenten. Auf die Frage, was er davon halte, dass für den geborenen Syrer die Reise weiterging, hatte er nicht viele Worte übrig: "Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn!" Sören hingegen schien keinen Groll gegen den selbstbewussten Schönling zu hegen: "Rafi hat diese Rose mehr als verdient. Wenigstens mal einer, der sich ein bisschen ins Zeug legt, auch wenn es manchmal etwas schräg rüberkam", lobte der Hamburger – und spielte anschließend auf Rafis Knutschraketen-Charakter an: "Aber Entschuldigung, Rafi hat den Schulterkuss erfunden, noch Fragen?"

Das Fitness-Model erregte bei den bisherigen Gruppendates mit seinem Drang dazu, Schmatzer an die Traumfrau zu verteilen, ordentlich Aufsehen. Während er sich zuerst nach einem feuchtfröhlichen Abend mit einem Kuss auf Nadines Schulter verabschiedete, folgte in der vergangenen Folge am Lagerfeuer ein unerwarteter Gesichts-Knutscher.

Instagram / dennis_zrener Dennis Zrener, Ex-Bachelor-Kandidat

Instagram / soeren_altmann Sören Altmann, Ex-Bachelorette-Kandidat

MG RTL D "Die Bachelorette": Filip, Maxim, Rafi, Daniel, Nadine, Eddy und Jorgo

