Endlich wird es auch endgültig offiziell! Erst Ende Juli dieses Jahres heirateten Bauer Gerald und seine Anna Heiser. Wie ihr Kennenlernen in der Kuppelshow Bauer sucht Frau fand auch die Trauung vor laufender TV-Kamera statt – das Ergebnis sieht man im Herbst auf RTL. Und auch auf ihren Social-Media-Accounts nehmen die frischgebackenen Eheleute ihre Fans regelmäßig mit in ihren Alltag. Genau dort offenbarte das Paar jetzt: Die Fernbeziehung hat endgültig ein Ende – es geht gemeinsam nach Namibia!

Bis zu ihrer Heirat hatten Gerald und Anna ihre Liebe auf Distanz führen müssen. Die Blondine kommt ursprünglich aus Polen, während ihr Angetrauter auf seinem Bauernhof in dem südafrikanischen Staat lebt. In Namibia hatte sich das Pärchen kennengelernt und dort möchten die zwei auch in Zukunft gemeinsam wohnen. Und diese Zukunft starteten die TV-Stars jetzt. "Nach einem sehr anstrengendem Jahr heißt es für uns nicht mehr, 'Auf Wiedersehen' sagen zu müssen. Jetzt beginnt unser gemeinsames Leben", ließ Anna ihre Fans auf Instagram teilhaben.

Für Gerald und seine Liebste geht es nach der Trauung nämlich nicht in die Flitterwochen, sondern in seine Wahlheimat. Auf dem Hof sei zu viel liegen geblieben, um sofort Urlaub zu machen, verriet der Landwirt erst kürzlich gegenüber Bild.

MG RTL D / flashed by micky Bauer Gerald und seine Anna bei ihrer Hochzeit in Polen

MG RTL D Anna und Farmer Gerald, "Bauer sucht Frau"-Paar

Instagram / anna_hatsichentschieden "Bauer sucht Frau"-Paar Gerald und Anna

