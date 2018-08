Kein romantischer Nach-Hochzeitsurlaub für Bauer Gerald und Anna Heiser? Das Paar, das sich in der TV-Kuppelshow Bauer sucht Frau kennen und lieben lernte, gab sich Ende Juli dieses Jahres das Jawort. Die liebevolle Zeremonie fand in Annas Heimat Polen statt, das gemeinsame Leben führt das frischgebackene Ehepaar allerdings auf Geralds Bauernhof in Namibia. Und genau dieser Hof soll jetzt daran Schuld sein, dass die Turteltauben erst mal auf Freizeit verzichten müssen: Gerald und Annas Flitterwochen fallen flach!

Zurück auf dem afrikanischen Grundstück stehen für die Eheleute zunächst andere Dinge im Fokus. Die Romantik muss da warten! Gegenüber Bild verriet Gerald: "Auf der Farm ist viel liegen geblieben." Die Flitterwochen seien erst einmal auf Eis gelegt. Aber keine Sorge – in Sachen nachhochzeitlicher Zweisamkeit wollen die beiden in Zukunft noch auf ihre Kosten kommen. "Wir holen das nach", zeigte sich der TV-Star im Interview optimistisch.

Außerdem sind die Heirats-Feierlichkeiten schließlich noch nicht abgeschlossen. Nach der Trauung in Polen möchte das Pärchen seine Liebe in Namibia ein zweites Mal feiern. Immerhin ist das Land zwischen Angola und dem Atlantischen Ozean auch der Ort, an dem Gerald und Anna überhaupt ihre Gefühle füreinander entdeckten.

MG RTL D / flashed by micky Bauer Gerald und seine Anna bei ihrer Hochzeit in Polen

MG RTL D Bauer Gerald und Anna, "Bauer sucht Frau"-Pärchen

MG RTL D / Stefan Gregorowius Bauer Gerald und Anna beim Hoffest 2017

