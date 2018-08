Erst vor einem halben Jahr ist Inci Sencer (25) zum ersten Mal Mama geworden. Die kleine Mila zaubert der Ex-Bachelor-Kandidatin und ihrem Mann Daniel seitdem jeden Tag ein Lächeln ins Gesicht. Im Juni ließ ihre Ex-Rosenkollegin Viola Kraus (27) dann die Bombe platzen: Inci ist zum zweiten Mal schwanger. Jetzt hat die TV-Beauty selbst ein süßes Detail verraten: Sie bekommt noch ein Mädchen!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte Inci die schönen Nachrichten mit ihren Followern. In einem kurzen Clip sticht die werdende Mutter mit einer Nadel in einen schwarzen Riesenballon – aus dem prompt rosa Konfetti herausplatzt. "Es ist ein Mädchen! Mila bekommt eine kleine Schwester. Danke an alle, die mitgefiebert haben", schreibt die glückliche Brünette zu dem Video. Lange muss Inci auch nicht mehr auf ihre zweite Prinzessin warten: Sie ist mittlerweile schon im sechsten Monat schwanger.

Die frohe Botschaft über ihr zweites kleines Wunder konnte Inci ihren Followern allerdings nicht selbst mitteilen. Das ehemalige Bachelor-Girl Viola hatte nach einem Online-Beef die News ausgeplaudert – ein schwerer Schlag für Inci. "Schade, dass es uns verwehrt geblieben ist, euch selbst von unserem zweiten Wunder zu erzählen", schrieb sie damals auf ihrem Social-Media-Profil.

