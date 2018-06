Bachelor, Bitchfight und ein Baby! TV-Junggeselle Sebastian Pannek (31) und seine Auserwählte Clea-Lacy Juhn (27) gaben gestern ihre Trennung bekannt. Eine, die offenbar ihre Chance bei Basti witterte, war Viola Kraus (27): Auch sie hatte in der Kuppelshow 2017 großes Interesse an ihm. Cleas BFF und Rosen-Lady Inci Elena Sencer (25) fand das gar nicht cool: Sie wetterte gegen Viola – die daraufhin übel in ihrer Instagram-Story zurückschlug! Kurzerhand plauderte die Rivalin aus, dass Inci ein zweites Mal schwanger sei. Und tatsächlich: Die Power-Mama beugte sich dem Druck und bestätigte, dass sie erneut Nachwuchs erwartet!



