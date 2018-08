Gisele Bündchen (38) und ihr Schatz Tom Brady (41) sind immer noch total ineinander verliebt! Seit stolzen neun Jahren sind die beiden glücklich miteinander verheiratet und ihre Kinder Vivian Lake (5) und Benjamin Brady (8) sind ihr ganzer Stolz. Doch auch füreinander haben die Turteltauben offenbar noch viel Liebe übrig, wie jetzt ein aktueller Schnappschuss zeigt: Gisele postete zum 41. Geburtstag ihres Liebsten ein Pärchen-Selfie, auf dem die sie und Tom immer noch auf Wolke sieben zu schweben scheinen!

Mit diesem Foto gratulierte die Victoria's Secret-Schönheit ihrem Schatz via Instagram: Selig lächelnd kuschelt Gisele sich auf dem Bild an den American Football-Spieler, der ebenfalls ein breites Grinsen im Gesicht trägt! Auf Deutsch und Portugiesisch schrieb die Brasilianerin dazu folgende süße Zeilen: "Alles Gute zum Geburtstag, mein Herz! Wir lieben dich so sehr! Bleib weiter so strahlend wie du bist!"

Giseles Fans schmelzen bei diesem schönen Bild regelrecht dahin: "Ihr zwei seid mein großes Vorbild!","Euer Lächeln spricht Bände, wirklich beneidenswert Gigi und Tom!", lauten nur zwei der begeisterten Kommentare.

Dimitrios Kambouris/Getty Images Gisele Bündchen und Tom Brady

Michael Loccisano / Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen auf der "Years Of Living Dangerously"-Premiere in NYC

ANGELA WEISS/AFP/Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen bei der Met-Gala 2018

