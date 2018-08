Kim Kardashian (37) soll sich aktuell so wohl fühlen, wie schon lange nicht mehr. Der Keeping up with the Kardashians-Star präsentierte kürzlich seine atemberaubende Figur bei einer Date-Night mit seinem Ehemann Kanye West (41). Doch der mühselig erarbeitete Body der Kurven-Beauty und ihr aktueller Fitnessstand kommen nicht nur in der Öffentlichkeit gut an: Im Schlafzimmer der dreifachen Eltern soll es deswegen jetzt wieder ordentlich zur Sache gehen.

Wie Hollywood Life berichtete, habe die 37-Jährige gerade ein Gewicht von 54 Kilo erreicht. Laut dem Umfeld des Reality-TV-Sternchens beeinflusse das besonders einen Lebensbereich: "Jetzt wo Kim wieder mit ihrem Körper zufrieden ist, ist ihre Lust auf Sex in die Höhe geschossen. Sie gibt sich viel mehr Mühe und hat beschlossen, das Sexleben der beiden wieder richtig anzuheizen." Sie sei dafür extra Dessous-Shoppen gegangen und plane viel "Erwachsenenzeit" ohne die gemeinsamen Kinder ein. "Kanye kommt ihr wiedergefundenes Selbstbewusstsein im Bett zugute – er liebt es", verriet die Quelle weiter.

Doch wem hat der Rapper diese neue Entwicklung zu verdanken? Das dürfte wohl Melissa Alcantara sein. Die Amerikanerin ist seit über einem Jahr die Personaltrainerin von Kim und schleift sie seitdem durch so manch schweißtreibendes Work-out.

Ivan Nikolov/WENN Kanye West und Kim Kardashian bei den MTV Video Music Awards 2016

Mr.Canon / Splash News Kanye West und Kim Kardashian in West Hollywood

Instagram / fitgurlmel Melissa Alcantara, Personaltrainerin

