Eigentlich ist Kim Kardashian (37) für ihre Kurvenpracht und vor allem ihre üppige Kehrseite bekannt. Doch in letzter Zeit scheint der Keeping up with the Kardashians-Star alles dafür zu tun, seine Kleidergröße zu minimieren. Regelmäßig postet die Frau von Rapper Kanye West (41) Clips, die sie beim knallharten Work-out mit ihrer Fitnesstrainerin zeigen. Das Ergebnis präsentierte sie jetzt ganz stolz bei einer Date Night mit ihrem Liebsten. Kim ist deutlich schmaler geworden!

Auf aktuellen Paparazzi-Schnappschüssen, die Daily Mail vorliegen, scheint die Figur der dreifachen Mutter wie verwandelt zu sein. Für ein Rendezvous mit ihrem Kanye in Los Angeles wählte Kim jetzt ein hautenges, silbernes Top, das ein wenig transparent war. Somit gab es für die Fotografen freie Sicht auf ihre Nippel. Was im Blitzlichtgewitter aber auch noch auffiel: die sichtbar verschlankte Körpermitte der Make-up-Unternehmerin! Der Vergleich mit älteren Bildern zeigt: Die 37-Jährige hat vermutlich einige Zentimeter an der Taille verloren.

Kein Wunder, schließlich schwitzt Kim täglich im Gym. Sie trainiert mit der ehemaligen Bodybuilderin Melissa Alcantara, die mittlerweile selbst ein Social-Media-Star ist. Rund ein Jahr treibt Mel bereits Schweißperlen auf die Stirn ihrer berühmten Kundin. Offenbar mit sichtbarem Erfolg!

Pascal Le Segretain/Getty Images Kanye West und Kim Kardashian

Instagram / fitgurlmel Melissa Alcantara, Fitnesstrainerin

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-Star

