Kim Kardashian (37) legt nicht nur viel Wert auf ihre Kurven, sondern auch auf ihre schlanke Körpermitte. Der Reality-TV-Star setzt sich deshalb regelmäßig einer harten Work-out-Routine aus. Vor allem ihre Fitnesstrainerin Melissa Alcantara ist für sie dabei ein echtes Vorbild: "Wisst ihr das eigentlich? Das ist, was ich will. Einfach nur: Warum? Warum kann ich so etwas nicht haben", fragt die Kurvenbeauty in ihrer Instagram-Story, während sie das Sixpack ihres Coaches filmt.



