Ein paar harte Monate liegen hinter ihr: Mitte Februar verkündeten Jennifer Aniston (49) und Justin Theroux (46) ihr Liebesaus. Nach über zwei gemeinsamen Ehejahren geht das einstige Traumpaar jetzt separate Wege. Nach der Trennung zeigten sich die ehemaligen Verliebten aber nicht sonderlich traurig – besonders Justin fand seine Flirt-Laune sehr schnell wieder. Doch Jennifer hat keine Lust mehr auf den ganzen Trubel um sich und würde am liebsten Hollywood den Rücken kehren!

In einem Interview mit der InStyle erzählte die Schauspielerin ganz offen, dass sie schon des Öfteren daran dachte, was in fünf Jahren sein könnte. "Es gibt immer wieder Momente, wo ich am liebsten aus dieser Mi­se­re ausbrechen und in die Schweiz oder irgendwo anders hinziehen wollen würde", gab die 49-Jährige offen zu. Jen wolle einfach nur all das Schlechte hinter sich lassen und bessere Entscheidungen treffen.

"Ich bin durch eine Phase gegangen, in der ich zu Projekten Ja gesagt hab, zu denen ich nie hätte Ja sagen sollen", reflektierte die Friends-Darstellerin weiter. Sie wolle jetzt öfter mal Nein sagen und wieder Teil eines Filmprojektes sein, hinter dem sie auch wirklich steht. Glaubt ihr, Jennifer wird bald Hollywood den Rücken kehren? Stimmt ab!

GABRIEL BOUYS/AFP/Getty Images Justin Theroux und Jennifer Aniston bei einem Louis-Vuitton-Launch

Splash News Jennifer Aniston, Hollywood-Star

Vittorio Zunino Celotto / Getty Images Jennifer Aniston beim Giffoni Film Festival 2016

