Hat er schon eine Neue? Erst Mitte Februar dieses Jahres verkündeten Jennifer Aniston (49) und Justin Theroux (46), dass sie endgültig einen Schlussstrich unter ihre Beziehung gezogen haben. Und auch wenn sich die beiden nach zweieinhalb Jahren Ehe angeblich im Guten trennten, dürften diese News Jen wohl nicht schmecken: Der Schauspieler soll bereits eine andere Frau an seiner Seite haben!

Das amerikanische Star-Magazin berichtete jetzt, dass der 46-Jährige das Model Petra Collins (25) date. "Das mit Justin und Petra geht schon eine ganze Weile. Er sagt, dass sie bloß Freunde seien, aber er scheint besessen von ihr zu sein. Jen kauft ihm das also nicht ab", packte ein Insider über die Beziehung der beiden aus. Das Paar solle sich demnach in der New Yorker Kunstszene kennengelernt und sich auf Anhieb gut verstanden haben. Und tatsächlich: Bereits im vergangenen Monat – und damit kurz vor Bekanntwerden der Trennung – vertaggte Justin seine angebliche Flamme in einem Instagram-Pic, auf dem die beiden gemeinsam in T-Shirts des Designers Adam Selman posierten.

Spielte diese Vielleicht-Liaison etwa auch eine Rolle beim Liebes-Aus? Fakt ist: Die Ex-Turteltauben scheinen ganz unterschiedlich mit dem Beziehungsende umzugehen. Erst kürzlich wurde gemunkelt, dass Jen einen Girls-only-Trip nach Hawaii plane, um über Justin hinwegzukommen.

Instagram / justintheroux Justin Theroux und Petra Collins mit den T-Shirts von Designer Adam Selman

Neilson Barnard/ Getty Images Petra Collins bei der "LACMA Art + Film"-Gala 2017

Dimitrios Kambouris / Getty Jennifer Aniston und Justin Theroux bei der Premiere von "Zoolander 2"

