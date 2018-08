Die Macher von Berlin - Tag & Nacht scheuen sich nicht vor ernsten Themen. Ob Vergewaltigung oder Drogenmissbrauch – die Darsteller der Erfolgsserie müssen zum Teil in krasse Rollen schlüpfen. Im Promiflash-Interview haben Sandy Fähse und Liza Waschke jetzt verraten, wie sie sich nach Drehschluss gegenseitig trösten. "Bei uns ist ein geiler Zusammenhalt. Man nimmt sich nachher in den Arm", erklärte Sandy. Auch Liza kann das nur bestätigen: "Das muss ich auch sagen, also wir Kollegen, wir halten alle zusammen."

