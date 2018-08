Ein neuer Lebensabschnitt beginnt: Alessio Lombardi kommt am 7. August in den Kindergarten! Mit seinen drei Jahren ist der Knirps des Ex-DSDS-Paares Sarah (25) und Pietro (26) eben kein Baby mehr. Im Promiflash-Interview verriet Papa Pie kürzlich, wie sehr er sich für seinen Sohnemann freut: "Kindergarten, das ist schon extrem schön. Jetzt wird er erwachsen!" Von Wehmut, weil Alessio schon so groß ist, also keine Spur! Außerdem ließ sich dem "Señorita"-Interpreten entlocken, wer den Kleinen zur Kita bringen wird – er oder seine Noch-Ehefrau Sarah, von der er seit Oktober 2016 getrennt lebt.

