Heute ist es so weit: Alessio Lombardi (3) feiert seinen dritten Geburtstag. In seinem noch kurzen Leben hat der Sohnemann des einstigen DSDS-Traumpaares Sarah (25) und Pietro Lombardi (26) schon viel erlebt. Wegen eines angeboren Herzfehlers musste er gleich nach der Geburt eine risikoreiche Operation überstehen. Nun sind seine Eltern umso glücklicher, dass ihr Sprössling gesund und munter ist. Papa Pietro meldete sich mit einem emotionalen Geburtstagsgruß zu Wort.

Der Sänger teilte einen intimen Moment in seiner Instagram-Story: Ganz innig verschmust schaut er Alessio auf dem Foto an. In Pies Blick steht eine Mischung aus Vaterstolz und bedingungsloser Liebe geschrieben. Das Bild versah er mit den Worten: "3 Jahre alt. Ich liebe dich so sehr!" Auch auf seinem Profil gab der "Phänomenal"-Interpret ein Liebesbekenntnis ab: "Ob in schweren oder schönen Phasen, du hast mir immer Kraft gegeben. Ich hab mich alleine gefühlt, aber du warst da." Eines könne er seinem Sohn sagen: Solange sein Herz schlägt, werde er für ihn da sein. Ein süßes Statement, das beweist, wie eng ihre Papa-Sohn-Beziehung ist.

Für den Dreijährigen könnte es ein ganz aufregender Tag werden, denn Mama Sarah schmiss sich bei den Vorbereitungen für seinen B-Day mächtig ins Zeug: Alessio darf eine "Cars"-Torte naschen. Auch die Geschenke, die die 25-Jährige mühevoll aufgebaut hat, werden ihn mit Sicherheit freuen.

