Ist es ein versteckter Hinweis? Knapp ein Jahr nach der Trennung von Anna Hofbauer (30) machte es Marvin Albrecht (30) Anfang Januar offiziell: Der Bachelorette-Sieger ist mit Simone Voss (33) zusammen. Seitdem versüßen der Unternehmer und die TV-Maklerin ihre Fans regelmäßig mit romantischen Pärchenbildern – so auch am vergangenen Sonntag. Dieses Mal versetzte allerdings nicht das verliebte Lächeln, sondern vielmehr eine Geste von Marvin die Fans in Aufregung: Bekommen die beiden Nachwuchs?

Es ist ein Instagram-Foto, das die Baby-Gerüchteküche zum Brodeln bringt. Der 30-Jährige steht hinter seiner Freundin, drückt ihr einen Kuss auf die Schläfe und hat seine rechte Hand an einer auffälligen Stelle. Mit Kommentaren wie "Deine Hand liegt verdächtig auf ihrem Bauch", "Sie ist schwanger" oder "Erwartet ihr Nachwuchs?" wird unter seinem Post wild spekuliert.

Auch wenn der Schnappschuss ganz harmlos sein sollte, sind einige Follower sind Meinung, dass Marvin und Simone bei solchen Motiven mit entsprechenden Reaktionen rechnen müssen. Doch ganz so abwegig ist der Familiengedanke nicht. Im Promiflash-Interview vor drei Jahren hatte der Influencer erzählt, dass er in Zukunft Kinder haben möchte.

Mathis Wienand/Getty Images for Platform Fashion Marvin Albrecht, Ex-Bachelorette-Kandidat

Instagram / vosssimone Simone Voss in Mainz

Instagram / vosssimone Simone Voss und Marvin Albrecht

