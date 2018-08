Sie versteckt ihn nicht – auch nicht vor ihrer Familie! Anfang Juni machte Sarah Lombardi (25) ihre Beziehung zu Roberto offiziell – da war die Sängerin schon ein halbes Jahr glücklich mit ihrem neuen Schatz. Sarahs Familie und Freunde waren zu dem Zeitpunkt längst informiert. Doch wie hat die 25-Jährige ihrem Sohnemann Alessio (3) beigebracht, dass sie nun einen neuen Partner hat?

Im Gala-Interview verriet Sarah, dass sie Roberto ihrem Sohn nicht etwa als Kumpel, sondern gleich als den Mann an ihrer Seite vorgestellt habe. "Alessio ist mein Sohn. Alle Menschen, die ich gern habe oder die mir nahe stehen, lernen natürlich auch Alessio kennen. Das ist etwas ganz Natürliches und Normales", erklärte die "Genau Hier"-Interpretin.

Der Medienbranche, in der Sarah arbeitet, wird ihr Liebster wohl auch weiterhin fern bleiben. Denn, so sagte Sarah vor Kurzem in einem Promiflash-Interview, er sei eine private Person, die sich lieber im Hintergrund halten möchte.

Hannes Magerstaedt / Getty Images Sarah Lombardi bei der "Fack Ju Göhte - Se Mjusicäl"-Show in München

sarellax3 / Instagram Sarah Lombardi und Roberto

Instagram / sarellax3 Sarah und Alessio Lombardi

