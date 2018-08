Halbzeit in der TV-Show Die Bachelorette! Jetzt müssen sich die verbliebenen zwölf männlichen Kandidaten langsam ins Zeug legen, wenn sie das Herz von Rosen-Lady Nadine Klein (32) erobern wollen. Doch von schönen Worten und netten Komplimenten lässt sich die Traumfrau nicht so einfach blenden, daher will sie ihren Verehrern nun genauer auf den Zahn fühlen: In der kommenden Folge können Chris Kunkel und Daniel Lott beim Klippenspringen beweisen, wie viel Mut in ihnen steckt. Doch auch Maxim Sachraj (29) bekommt seine Chance und kann mit der Bachelorette bei einem romantischen Einzeldate flirten.

Aus elf Metern Höhe werden Chris und Daniel ins kühle Nass springen und so Nadine zeigen, dass sie für sie an ihre Grenzen gehen. Ein abenteuerlicher Kampf um die Beauty! Über ihre beiden Verehrer sagte Nadine in einem RTL-Interview: "Ich habe mich für sie entschieden, weil mir beide optisch sehr gut gefallen. Von beiden kam aber noch nicht so viel." Einer der beiden Kandidaten darf nach dem waghalsigen Action-Spektakel bleiben, um den Abend mit Nadine bei einem Candle-Light-Dinner zu verbringen und könnte im Anschluss die erste Rose – vor allen anderen – bekommen.

Noch intimer dürfte es zwischen Nadine und Maxim werden: Den 29-Jährigen möchte die Wahlberlinerin bei einem Einzeldate näher kennenlernen. Nach einem Paragliding-Flug steht Entspannung pur im Pool auf dem Programm. Ob die beiden da wohl auf Tuchfühlung gehen werden? Wer wird die begehrte Schnittblume vor der Nacht der Rosen ergattern? Stimmt ab!

Alle Infos zu "Die Bachelorette" im Special bei RTL.de

MG RTL D Daniel, Nadine und Chris in der vierten Folge von "Die Bachelorette"

Anzeige

MG RTL D Nadine Klein und Maxim Sachraj auf einem Date

Anzeige

MG RTL D Maxim Sachraj und Nadine Klein in der vierten Folge von "Die Bachelorette"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de