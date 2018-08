Für Motsi Mabuse (37) und ihren Liebsten Evgenij Voznyuk hat das Warten ein Ende: Die beiden sind zum ersten Mal Eltern geworden! Im März verkündete die TV-Tanzjurorin die Nachwuchs-Nachricht bei Let's Dance – seitdem freuen sich ihre Kollegen und Fans gleichermaßen für die gebürtige Südafrikanerin. Wegen der aktuellen Hitzewelle hatte die 37-Jährige allerdings einen recht anstrengenden Schwanger-Endspurt. Deshalb konnte sie es kaum erwarten, ihre Prinzessin endlich in die Arme schließen zu dürfen. Am 6. August war es dann so weit, wie ihre Managerin Belgin Üngör gegenüber Gala bestätigte: "Motsi Mabuse und ihr Ehemann sind Eltern geworden. Ihre Tochter erblickte am Montag das Licht der Welt. Mutter und Kind geht es gut."

