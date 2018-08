Seit über sieben Jahren ist Maren Wolf (26) schon als YouTuberin aktiv. Seitdem hat die Vloggerin unzählige Clips über Beauty-, Fashion- und Lifestyle-Themen ins Netz gestellt. Aber schaut sich die Brünette diese alten Videos manchmal an und wie denkt sie über ihre vermeintlichen Jugendsünden? "Es ist so eine Art Video-Buch für mich. [...] Es ist so für mich eine coole Erinnerung. Ich finde das auch gar nicht peinlich oder so. Im Gegenteil", verriet Maren jetzt im Promiflash-Interview.

