Was für ein Klunker! Bereits seit acht Jahren gehen Sängerin Leona Lewis (33) und ihr Liebster Dennis Jauch gemeinsam durchs Leben – nun sollen sie den nächsten Schritt gewagt haben: Der deutsche Tänzer soll seiner Angebeteten im gemeinsamen Urlaub auf Puerto Rico die Frage aller Fragen gestellt haben. Bestätigt haben die Turteltauben das süße Gerücht zwar noch nicht, doch dieses Schmuckstück spricht für sich!

In ihrer Instagram-Story teilte die "Bleeding Love"-Interpretin Aufnahmen aus der berühmten Altstadt von San Juan. Die Aufmerksamkeit gebührte jedoch nicht der traumhaften Kulisse, sondern einem kleinen Detail am Ringfinger der Musikerin: Leona präsentierte sich auf der Aufnahme mit einem funkelnden Diamanten, der die Gerüchte um einen Antrag weiter schürte. Einen anderen Schnappschuss von ihrer Reise kommentierte sie mit der vielsagenden Zeile: "Ich werde diesen Ort niemals vergessen." Ob das vielleicht daran liegen könnte, dass sie und Dennis auf diesem paradiesischen Fleckchen Erde Nägel mit Köpfen gemacht haben?

Auch ihr vermeintlicher Ehemann in spe hatte zuvor bereits für Spekulationen gesorgt: "Ein Tag für die Geschichtsbücher mit meiner Meerjungfrau", ließ er seine Fans in den sozialen Medien wissen. Bleibt abzuwarten, wann die beiden die Welt ganz offiziell an ihren mutmaßlichen Hochzeitsplänen teilhaben lassen.

Instagram / dennisjauch Leona Lewis und Dennis Jauch

Instagram / leonalewis Leona Lewis' Instagram-Story

Instagram / leonalewis Leona Lewis, Songwriterin

